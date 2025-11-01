کاهش نسبی و تدریجی دما در روزهای آینده
در ۳ تا ۴ روز آینده، دمای هوا در استان بوشهر به طور نسبی و تدریجی کاهش خواهد یافت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون پیش بینی و توسعه اداره کل هواشناسی استان گفت: از ظهر یکشنبه ۱۱ آبان وزش بادهای شمالی آغاز و از رطوبت هوا کاسته میشود.
زهرا راستگو افزود: انتظار داریم تا روز چهارشنبه دمای هوا در سطح استان به طور نسبی و تدریجی کاهش یابد که در مناطق غیر ساحلی محسوستر خواهد بود.
وی ادامه داد: کاهش دما در مناطق مختلف استان متفاوت است ولی در نقاط مرتفع غیر ساحلی بیشتر احساس میشود.
معاون پیش بینی و توسعه اداره کل هواشناسی استان گفت: با وزش بادهای شمالی، دریا هم در روزهای آینده متلاطم میشود.
راستگو در مورد پیشبینی باران هم بیان کرد: در بخش اعظمی از کشور به غیر از نواحی شمال غرب و نوار ساحلی کشور تا ۱۰ روز آینده بارش خاصی پیشبینی نمیشود.
وی اضافه کرد: برای جنوب غرب و استان بوشهر نیز در ۱۰ روز آینده خبری از باران نیست.