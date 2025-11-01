به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی،رئیس اداره بهزیستی شهرستان کوهسرخ گفت: اقلام اهدایی شامل گاز، کولر، ماشین لباسشویی، فرش، جاروبرقی و بخاری است که بر اساس نیاز خانواده‌ها تأمین و به آنان تحویل داده شد.

علی حمیدی، ارزش هر سری جهیزیه را ۵۰۰ میلیون ریال و مجموع این اقلام را دو میلیارد و پانصد میلیون ریال اعلام کرد که با بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی تامین شد.

وی در آیین اهدای این سری جهیزیه‌ که با حضور جمعی از خیرین، کارکنان اداره بهزیستی و خانواده‌های تحت پوشش برگزار شد، اظهار داشت: اهدای جهیزیه تنها بخشی از مجموعه اقدامات حمایتی بهزیستی است و ما تلاش می‌کنیم با تداوم همکاری خیران، زمینه ازدواج پایدار، تحکیم بنیان خانواده و ایجاد زندگی سالم و بانشاط برای جوانان را فراهم کنیم.

حمیدی همچنین از همه مردم، نیکوکاران و فعالان اجتماعی خواست در این مسیر انسان‌دوستانه بیش از پیش با بهزیستی همکاری کنند تا هیچ زوجی به دلیل مشکلات مالی، در آستانه آغاز زندگی مشترک دچار نگرانی نباشد.