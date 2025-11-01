عشایر از ارزشمندترین اقشار جامعه و نعمتی پربرکت برای ایران اسلامی هستند که بی‌هیاهو و با اخلاص، پاسدار استقلال و اقتدار ملی به شمار می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان امروز در دیدار با مسئولان دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور عشایر با قدردانی از تلاش‌های مبلغان اعزامی به مناطق عشایری، عشایر را از اقشار اصیل و موثر جامعه دانست و تاکید کرد که این قشر شریف همواره در خط مقدم تولید و تامین نیاز‌های دامداری کشور قرار دارند و کم‌توقع‌ترین جمعیت مولد ایران به شمار می‌آیند. با گفت:

آیت الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه هیچ قشری به اندازه عشایر به دامداری و تولید فرآورده‌های دامی اهمیت نمی‌دهد، افزود: بهتر است امکانات مورد نیاز زندگی و خدمات حمایتی در همان مناطقی که محدوده کوچ عشایر است، فراهم شود تا آنان بتوانند با آرامش خاطر به تولید ادامه دهند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: لازم است نهاد‌های مسئول در مسیر خدمت رسانی به عشایر، از پراکندگی و اقدامات موازی پرهیز کنند و با هماهنگی میان دستگاه‌ها، در خرید و فروش محصولات دامی از ورود دلالان و واسطه‌گران جلوگیری شود تا عشایر بتوانند از ثمره واقعی تلاش خود بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه اقتصاد و امنیت کشور با دام و زراعت پایدار می‌ماند، بر ضرورت تامین مسکن و فراهم سازی امکانات لازم برای عشایر تاکید کرد و افزود: باید این قشر مولد را از نظر اقتصادی و معیشتی تقویت کرد تا ضمن استمرار تولید، احساس تعلق و دلگرمی بیشتری نسبت به کشور داشته باشند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در میان عشایر گفت: مبلغان باید مسائل دینی، سیاسی و تحولات روز جهان را برای عشایر تبیین و بر اقامه نماز به عنوان مهم‌ترین عبادت اسلامی پافشاری کنند.