وضعیت جوی استان تا اواسط هفته جاری آرام و پایدار پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان میدهد که از امروز تا اوایل روز دوشنبه جو پایدار و آرام و آسمان صاف خواهد بود.
لیلا امینی افزود: در مناطق مرکزی و صنعتی نیز غبار محلی و افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروههای حساس پیشبینی میشود.
به گفته وی: طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در ساعات بعدازظهر با گذر موجی ضعیف، وزش باد به نسبت شدید و گرد و خاک را انتظار داریم.
امینی افزود: دما طی دو روز آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از ساعات بعدازظهر دوشنبه ۱۲ آبان تا پایان هفته کاهش محسوس دما و ماندگاری هوای سرد به ویژه کمینه دما وجود دارد.