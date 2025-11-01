به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز تا اوایل روز دوشنبه جو پایدار و آرام و آسمان صاف خواهد بود.

لیلا امینی افزود: در مناطق مرکزی و صنعتی نیز غبار محلی و افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی: طی روز‌های دوشنبه و سه شنبه در ساعات بعدازظهر با گذر موجی ضعیف، وزش باد به نسبت شدید و گرد و خاک را انتظار داریم.

امینی افزود: دما طی دو روز آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از ساعات بعدازظهر دوشنبه ۱۲ آبان تا پایان هفته کاهش محسوس دما و ماندگاری هوای سرد به ویژه کمینه دما وجود دارد.