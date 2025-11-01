آتش سوزی در جنگل های صخره ای چالوس
سطح آتش سوزی در جنگل های صخره ای چالوس زیاد نیست اما مهار آن سخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: وقوع حریق در عرصههای جنگلی موسوم به دراکینگ در منطقه دلیر مرزن آباد چالوس ظهر امروز شنبه ۱۰ آبان گزارش و گروههایی از منابع طبیعی، محیط زیست، کوهنوردان و نیروهای مردمی برای مهار آتش به محل اعزام شدند.
مهرداد خزایی افزود: شرایط کوهستانی و صعبالعبور بودن منطقه، امکان دسترسی گروهها به محل آتشسوزی را سخت کرده بود اما گروهها به محض رسیدن به منطقه، مهار آتش را آغاز کردند.
او با بیان اینکه آتش سوزی به صورت لکهای است، ادامه داد: سطح آتش سوزی اگرچه زیاد نیست اما باد شدید و صخرهای بودن منطقه، مهار آتش را سخت کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران گفت: آتش هنوز مهار نشده است و با توجه به حجم آتش سوزی نیازی به اعزام بالگرد وجود ندارد.
مهرداد خزایی با بیان اینکه منطقه فاقد پوشش آنتن دهی تلفن همراه است، گفت: جزئیات بیشتر و میزان خسارت وارده پس از بررسی میدانی اعلام خواهد شد.