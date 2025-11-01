پخش زنده
امروز: -
یک پایاننامه از دانشگاه صنعتی اصفهان در برنامه «پایاننامه» و پرونده جوانی جمعیت و تمهیدات برگزاری مراسم ۱۳ آبان در برنامه «تهران ۲۰» بررسی می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یک پایاننامه از دانشگاه صنعتی اصفهان با عنوان «بررسی تجربی و نیمهتحلیلی ارتعاشات پوستههای استوانهای ساختهشده از مواد مدرج تابعی متخلخل با ضخامت متغیر در تماس با سیال» در برنامه این هفته «پایاننامه» پوشش داده میشود.
جلسه دفاع پایاننامه حامد اکرمی در برنامه این هفته «پایاننامه» با موضوع «بررسی تجربی و نیمهتحلیلی ارتعاشات پوستههای استوانهای ساختهشده از مواد مدرج تابعی متخلخل با ضخامت متغیر در تماس با سیال» امروز ۱۰ آبان در ساعت ۱۹ به روی آنتن شبکه چهار میرود.
موضوع بررسی تجربی و نیمهتحلیلی ارتعاشات پوستههای استوانهای ساختهشده از مواد مدرج تابعی (FGM) متخلخل با ضخامت متغیر در تماس با سیال، از این جهت دارای اهمیت بالایی است که این سازههای پیچیده، بهطور همزمان، چندین ویژگی پیشرفته و چالشبرانگیز را در خود جای دادهاند.
بنابراین، انجام چنین بررسیهایی نهتنها برای اطمینان از ایمنی، پایداری و کارایی سازهها در کاربردهای صنعتی حیاتی مانند هوافضا، خودروسازی، خطوط لوله و سازههای دریایی ضروری است، بلکه توسعه و اعتبارسنجی مدلهای نیمهتحلیلی در کنار آزمایشهای تجربی، به درک بنیادینتری از فیزیک حاکم بر این سیستمهای پیچیده منجر شده و ابزارهای تحلیلی مطمئنی را برای بهینهسازی طراحی در اختیار مهندسان قرار میدهد.
«پایان نامه» روزهای شنبه هر هفته ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش و یکشنبهها ۱۲:۳۰ تکرار میشود.
برنامه «تهران ۲۰»
بررسی پرونده جوانی جمعیت و تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم ۱۳ آبان، موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه مخاطبان میشود.
«رضا رویت»، رئیس بنیاد ملی خانواده، امشب در خصوص پرونده جوانی جمعیت گفتوگو خواهد کرد.
همچنین در آستانه یوم الله ۱۳ آبان و آغاز هفته استکبارستیزی، «سید محسن محمودی»، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، تمهیدات لازم برای برگزاری این مراسم را تشریح خواهد کرد.