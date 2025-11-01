به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابولقاسم محی‌الدینی گفت: بلوار طالقانی و خیابان دهم فروردین دو نمونه از معابر اصلی هستند که به دلیل قرار گرفتن در محدوده هسته مرکزی شهر، نزدیکی به مراکز درمانی، مطب پزشکان و مراکز تجاری شهر همیشه از ترافیک بالایی برخوردار بوده و از دیرباز حل معضل ترافیک این دو معبر، جزو مطالبات همیشگی مردمی بوده است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای ساخت پل روگذر در میدان امام حسین و تقاطع غیر همسطح در چهارراه شهدای محمودآباد، افزود: در این تفاهم‌نامه، ساخت دو پارکینگ طبقاتی در بلوار طالقانی و خیابان دهم فروردین نیز پیش بینی شده است که طرح آن توسط قرارگاه به عنوان پیمانکار طرح آماده شده و قرارگاه هم اکنون در حال تهیه طرح‌های سازه‌ای این پارکینگ‌ها هستند.

شهردار یزد با اعلام این که عملیات اجرایی این دو پارکینگ، ظرف مدت یک ماه آینده آغاز خواهد شد، تصریح کرد: یکی از این پارکینگ‌ها در بلوار پرتردد آیت الله طالقانی در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع که به شهرداری واگذار شده است، احداث می‌شود و پارکینگ دوم در خیابان دهم فروردین جانمایی شده است.

وی با اشاره به قرار گرفتن این دو پارکینگ در محدوده بافت تاریخی اظهار داشت: تمام الزامات و محدودیت‌های بافت تاریخی از جمله محدودیت‌های ارتفاع برای احداث این پارکینگ‌ها که به صورت طبقاتی احداث می‌شود، در نظر گرفته شده و در مجموع این دو پارکینگ، تعداد پارک مناسبی را در اختیار شهروندان عزیز قرار خواهد داد.

محی الدینی گفت: در خصوص پل‌های روگذر میدان امام حسین و تقاطع غیرهمسطح چهارراه شهدای محمودآباد، پس از آماده شدن طرح‌های اجرایی، به مردم عزیز گزارش مفصل داده خواهد شد.