به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه عمان در یک میزگردی که در چارچوب کنفرانس سالانه «گفت‌وگوی منامه» در موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) در بحرین برگزار شد، گفت: ما می‌خواهیم شاهد ازسرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا باشیم.

بدر البوسعیدی با اشاره به اینکه عمان امسال میزبان پنج دور گفت‌و‌گو بین واشنگتن و تهران بود، افزود: تنها سه روز مانده به دور ششم گفت‌و‌گو‌ها که ممکن بود سرنوشت‌ساز باشد، اسرائیل در یک اقدام خرابکارانه، غیرقانونی و مرگبار، موشک‌ها و بمب‌هایش را پرتاب کرد.

وزیر امور خارجه عمان همچنین از کشور‌های حاشیه خلیج فارس خواست تا گفت‌و‌گو با ایران و دیگر طرف‌های موثر را که رقیب در منطقه محسوب می‌شوند، در اولویت قرار دهند.

وی گفت: در طول سال‌ها، شورای همکاری خلیج فارس در بهترین حالت انزوای ایران را رعایت کرده و اجازه داده است و معتقدم که این رویه باید تغییر کند، عمان به طور سنتی نقش میانجی با تهران را ایفا کرد و عمان از سال‌های دور امیدوار است که یک سازوکار گفت‌وگوی جامع‌تری با کشور‌های مختلف منطقه از جمله ایران، عراق و یمن ایجاد شود.