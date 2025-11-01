پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی گفت: ماموران پاسگاه انتظامی آبکنار این شهرستان هزار و ۳۳۰ قطعه مرغ زنده بدون مجوز دامپزشکی را کشف و ضبط کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: ماموران پاسگاه انتظامی آبکنار هنگام گشت زنی، به یک دستگاه کامیون حامل طیور زنده مشکوک شدند و هزار و ۳۳۰ قطعه مرغ زنده بدون مجوز حمل از اداره دامپزشکی به ارزش ۶۵۰ میلیون تومان را در بازرسی از این خوروی باری کشف و بر اساس قانون، خودرو و مرغهای زنده را توقیف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی گفت: راننده ۴۰ ساله کامیون دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با تاکید بر استمرار طرحهای نظارتی پلیس در جادههای شهرستان، گفت: برخورد قاطع و قانونی با قاچاق کالا و طیور بدون مجوز حمل دامپزشکی برای حفظ سلامت عمومی و حمایت از تولید کنندگان داخلی با جدیت ادامه دارد.