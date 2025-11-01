۲۴ ساعته شدن فعالیت مرز بین‌المللی باشماق

با هدف توسعه مبادلات کالا و تسهیل خدمات رسانی به تجار و بازرگانان، فعالیت این مرز بین المللی ۲۴ ساعته شده است.