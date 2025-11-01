پخش زنده
با هدف توسعه مبادلات کالا و تسهیل خدمات رسانی به تجار و بازرگانان، فعالیت این مرز بین المللی ۲۴ ساعته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل گمرک باشماق مریوان گفت: از روز شنبه ۳ آبان فعالیت تجاری مرز باشماق به مدت ۲ هفته ۲۴ ساعته شده است.
مرز باشماق مریوان دومین مرز کشور از نظر ترانزیت کالاست.
اکبر علی اشرفی مدیرکل گمرک باشماق مریوان اظهار کرد: امیدواریم تجار و بازرگانان از ظرفیت ۲۴ ساعته شدن فعالیت تجاری به بهترین شیوه استفاده کنند.
وی افزود: اگر نیاز باشد حتما دنبال دائمی شدن فعالیت شبانه روزی مرز باشماق مریوان خواهیم بود، اما فعلا" آزمایشی است.