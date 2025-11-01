به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عرض کم بودن جاده و وجود پیچ‌های خطرناک در محور اندیمشک– دهلران– مهران؛ رانندگان و مسافران را با مشکلات جدی در تردد مواجه کرده است.

سرهنگ ابوالفضل کهزاد، گفت: ۳۰ درصد از تلفات جانی و ۲۳ درصد از مجروحان حوادث رانندگی در استان، مربوط به محور‌های مواصلاتی دهلران، مهران و اندیمشک است.

عرض کم جاده و نبود جداسازی مسیر رفت و برگشت از عوامل اصلی افزایش شدت تصادفات در این محور‌های پرتردد است.

سردار مومنی، جانشین فرمانده پلیس راهور کشور، نیز با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح چهارخطه‌کردن محور اندیمشک– دهلران– مهران، گفت: تکمیل این طرح نقش مؤثری در کاهش تلفات و افزایش ایمنی عبور و مرور خواهد داشت.

طرح چهار خطه شدن محوراندیمشک، دهلران و مهران از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.