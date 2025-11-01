تحقق سرمایه گذاری در حوزه «گازهای فلر» در برنامه هفتم
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی میزان تحقق تکالیف وزارت نفت در سال نخست اجرای برنامه هفتم گفت: حوزه گازهای مشعل قویترین بخش وزارت نفت در سال اول برنامه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مالک شریعتی در تشریح نشست کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بررسی گزارشهای جمعبندیشده کمیسیونهای تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم، میزان تحقق سنجهها، جداول شاخصهای مرتبط و سایر ابعاد اجرای عملکرد سال اول این قانون در بخش «صنعت نفت» که عصر امروز با حضور وزیر نفت برگزار شد، گفت: تکالیف وزارت نفت در برنامه هفتم متعدد است و نمیتوان یک عدد کلی برای عملکرد آن ارائه کرد، از این رو دستکم باید در چهار بخش مختلف این عملکرد مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: یکی از این بخشها حوزه تأمین مالی، مولدسازی و سرمایهگذاری در توسعه میادین نفت و گاز کشور در بخش بالادستی است که میبایست بر براساس ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم انجام میشد. علاوه بر آن، در حوزه اصلاح رابطه مالی، آییننامه مربوطه تصویب شده، اما هنوز عملکردی مشاهده نمیشود. در بخش تنوع قراردادها نیز کار تازه آغاز شده و عملکرد قابل ارزیابی نیست. اما در حوزه تأمین منابع بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در حوزه گازهای فلر (مشعل)، عملکرد وزارت نفت قابل قبول بوده و بیش از پیشبینی برنامه در سال نخست تحقق یافته است.
وی با بیان اینکه ارزیابی نهایی عملکرد دستگاهها بر اساس ارزیابی سازمان برنامه و بودجه انجام میشود، گفت: اگر بر همین مبنا حساب کنیم، حوزه گازهای مشعل قویترین بخش وزارت نفت در سال اول برنامه بوده است، اما در بخش حساب سرمایهگذاری نفت و گاز عملکرد کمتر از ۵۰ درصد بوده است. همچنین در حوزه تنوع سبد سوختی نیز، که آییننامه آن بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، عملکرد وزارت نفت قابل قبول نیست و هنوز اقدام ویژهای در این زمینه انجام نشده است؛ در حالی که این موضوع برای کشور حیاتی است، چراکه ما اکنون نیازمند واردات حجم بالایی از فرآوردههای نفتی از جمله بنزین و گازوئیل هستیم. اگر در زمینه تنوع سبد سوختی اقدامی صورت نگیرد، سال آینده با کسری بودجه بهمراتب بیشتری نسبت به امسال مواجه خواهیم شد.
شریعتی در پایان با اشاره به وضعیت حوزه بهینهسازی انرژی گفت: از آنجا که سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی هنوز تشکیل نشده، امکان ارزیابی دقیق عملکرد در این بخش وجود ندارد و فعلاً عملکرد وزارت نفت در این حوزه مطلوب ارزیابی نمیشود.