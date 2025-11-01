به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار هندیجان در گفت‌و‌گو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان گفت: برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ طرح جمع آوری شناور‌های رها شده در بستر رودخانه هندیجان انجام و ۳۰ فروند شناور از این رودخانه خارج شد.

بهنام خضعلی با اشاره به اینکه در شهریور ماه سال جاری با حضور تعاونی‌های صیادی، تجاری شیلات و بندری در خصوص جمع آوری دیگر شناور‌ها در هورهندیجان نشستی برگزار شد، ادامه داد: در این نشست مقرر شد در ابتدا مالکان شناور‌های موجود در رودخانه شناسایی شوند و سپس ضمن رضایت مالکان آنها از بستر رودخانه خارج شوند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات در پاکسازی رودخانه هندیجان خارج کردن نیزار‌ها می‌باشد که با همکاری شرکت نفت و شهرداری این طرح نیز انجام خواهد شد.

فرماندار هندیجان خاطر نشان کرد: همچنین با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان طرح ساحل سازی هندیجان جنوبی اجرا و بزودی با انتخاب پیمانکار توسط شهرداری عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.