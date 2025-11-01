

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز مسابقات قهرمانی آسیا، تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران به دلیل انصراف تیم عربستان سعودی از حضور در مسابقات، با نتیجه سه بر صفر برنده اعلام شد و از زمان خالی ایجادشده برای برگزاری یک تمرین توپی پربار استفاده کرد.

این تمرین از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ در سالن الریاض شهر امان اردن برگزار شد. کادر برگزاری اردن، همکاری لازم را انجام داد و سالن را در اختیار تیم ایران قرار داد تا ملی‌پوشان بتوانند تمرین خود را به‌صورت کامل انجام دهند.

در ابتدای تمرین، فاطمه شعبان خمسه سرمربی تیم ملی زیر ۱۶ سال دختر ایران، با بازیکنان گفت‌و‌گو کرد و از آنها خواست با تمرکز و هدف مشخص در زمین حاضر شوند. او تاکید کرد که بازیکنان باید ذهن خود را درگیر بازی کنند، با هدف ضربه بزنند و از حضور در زمین لذت ببرند.

تمرین امروز با حرکات کششی و استقامتی آغاز شد و سپس بازیکنان وارد بخش تمرینات توپی شدند. در ادامه، بازیکنان به دو گروه شش‌نفره تقسیم شدند و در دو سوی تور به بازی پرداختند. زمان تمرین امروز نسبت به روز‌های گذشته طولانی‌تر بود تا بازیکنان فرصت بیشتری برای هماهنگی و مرور نکات فنی داشته باشند.

در پایان تمرین، سرمربی تیم نکاتی را بیان کرد: چند نکته امروز خوب پیش رفت و در بخش دفاع، عملکردتان قابل تحسین بود. صبح فردا، نکات مرتبط با مسابقه پیش رو را یادآوری می‌کنم تا توانایی‌مان ارتقا پیدا کند. برخی از نکاتی که امروز مطرح شد، به خوبی اصلاح شدند و پیشرفت مشهود است.

برای بازی با تیم فیلیپین، قصد مقایسه نداریم؛ بلکه می‌خواهیم سبک بازی‌شان را بشناسیم، شیوه و مدل عملکردشان را تحلیل کنیم تا در میدان، بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کنیم.

در ادامه اعضای تیم ملی راهی سالن شماره ۲ پرنسس سمیه شدند تا دیدار تیم‌های فیلیپین و ژاپن را تماشا و آنالیز کنند. هر دو تیم از حریفان ایران در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا هستند و تماشای این دیدار به شناخت بیشتر نقاط قوت و ضعف رقبا کمک خواهد کرد.

نیایش غیبی سماریان (کاپیتان)، آیناز بن‌بوگری، زهرا جعفری، سما اسکندری، دیانا افزونی، عسل ولی‌پور، فاطمه همایون، ستایش نصر اصفهانی، مبینا غفرانی، نیایش علیدادی، ترانه جامچی و هستی صفاریان بازیکنان تیم ایران در این رقابت‌ها هستند.

اعضای کادر فنی تیم ملی زیر ۱۶ سال را موهبه نجفی‌زاده (سرپرست)، فاطمه شعبان خمسه (سرمربی)، بهاره نیازی، فاطمه ایدلخانی و تهمینه درگزنی (مربیان)، مرضیه کریمی (مربی بدنساز)، نگین ناطقی (فیزیوتراپ) و زهرا یلقی (آنالیزور) تشکیل می‌دهند.

تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه فردا به وقت تهران به مصاف فیلیپین می‌رود.