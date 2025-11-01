پخش زنده
مدیرعامل شرکت آبفای قم گفت: پس از رایزنی با سازمان صمت قیمت مصرف کننده کارت آب شیرین در قم ۱۹۴ هزار تومان تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مهدی نظرزاده با اشاره به اینکه ۳۰۰ ایستگاه برداشت آب شیرین در سطح شهر قم داریم گفت: با توجه به تغییر سرمایهگذار این مجموعه در ابتدای مهر با مشکلاتی مثل قیمت آب و کمبود کارت مواجه شدیم.
مهدی نظرزاده افزود: پس از رایزنی با سازمان صنعت معدن و تجارت قیمت مصرف کننده کارت آب شیرین ۱۹۴ هزار تومان تعیین شد و شرکت آبفا در حال رایزنی با فروشگاههای بزرگ استان برای ارائه کارت است و به زودی ۱۳۰ هزار کارت در مراکز موجود توزیع میشود.
مدیرعامل شرکت آبفای قم گفت: دستگاههای توزیع آب به صورت روزانه بازدید و سرویس میشوند و مردم میتوانند در صورت بروز مشکل با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند