مدال طلا را برای سربلندی کشورم کسب کردم
ملی پوش تکواندو البرزی با اشاره به اهمیت کسب مقام قهرمانی برای کشورمان ایران گفت: برای سربلندی کشورم مدال طلا را کسب کردم.
اولین آورنده مدال طلا در مسابقات بین المللی تکواندو در بحرین با حضور در برنامه زنده ورزش البرز افزود: رقابتها در این دوره بسیار حساس و سنگین بود؛ در جدول مسابقات دو گروه چین و کره قرار داشتند که پس از برپایی مسابقه و گذشتن از آنها به مراحل بعد راه یافتم.
وی با بیان این که ۱۶ سال دارم به مجری سیمای البرز توضیح داد: درمرحله بالاتر بازیها با فیلیپین و تایلند بازی داشتیم که هر دو آنها را با موفقیت گذراندیم.حضور در سکوی نخست احساس موفقیت و سربلندی را برایم به همراه داشت و حمایت مربیان و سرگروه تیمهای تکواندو زمینه موفقیت و تحقق این پیروزی بود.
ملی پوش تکواندو ایران در برنامه ورزش البرز خاطرنشان کرد: مردادماه مسابقات مالزی را داشتیم که خیلی زود اردوی بعدی شروع شد و تمرینها بسیار سخت و فشرده بود، ولی به عشق و باور به موفقیت و افتخارآفرینی برای کشورم ادامه دادم.