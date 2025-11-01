به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گفت: طرح طاها با هدف حمایت از کارگاه‌های کوچک پوشاک ایرانی در خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور اجرا می شود.

اشرفی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های بالای تولید پوشاک خانگی در استان می‌تواند در این راه نقش مهمی داشته باشد و واحدهای کوچک به فروشگاه‌های بزرگ تبدیل می‌شوند افزود:متقاضیان در این طرح باید در سامانه ثبت نام کنند و پس از جمع آوری اطلاعات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بر اساس رتبه‌بندی اعتبارسنجی از تسهیلات بهره مند شوند.

وی همچنین هدف از اجرای طرح طا‌ها را شفاف سازی اطلاعات، کاهش هزینه‌های بانکی، تبدیل فروشگاه‌های بزرگ تولید پوشاک و کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد.