گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام نشان میدهد تعداد سهامداران فعال بورس در هفته گذشته از مرز ۴۰۰ هزار کد فراتر رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که در هفته کاری منتهی به ۷ آبان، سهم حقیقیها، حقوقی و صندوق سهامی به ترتیب ۵۵۰ هزار و ۳۵ میلیارد ریال (۶۸ درصد)، ۹۹ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال (۱۲.۴ درصد) و ۶۲ هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال (۷.۷ درصد) بود.
در هفته یادشده تعداد سهامداران فعال در بازار اعم از حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضههای اولیه)۴۰۰ هزار و ۱۵۶ نفر بود که به تفکیک ۳۹۸ هزار و ۵۶۲ نفر شامل سهامداران حقیقی و یک هزار و ۵۹۴ نفر مربوط به حقوقیها میشود.
در این بازه زمانی ۳ صنعت ۱. محصولات شیمیایی ۲. فلزات اساسی ۳. بانکها جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.
آمارها حاکی از آن است که در هفته گذشته این ۳ صنعت ۳۵ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.