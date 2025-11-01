به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که در هفته کاری منتهی به ۷ آبان، سهم حقیقی‌ها، حقوقی و صندوق سهامی به ترتیب ۵۵۰ هزار و ۳۵ میلیارد ریال (۶۸ درصد)، ۹۹ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال (۱۲.۴ درصد) و ۶۲ هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال (۷.۷ درصد) بود.

در هفته یادشده تعداد سهام‌داران فعال در بازار اعم از حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضه‌های اولیه)۴۰۰ هزار و ۱۵۶ نفر بود که به تفکیک ۳۹۸ هزار و ۵۶۲ نفر شامل سهام‌داران حقیقی و یک هزار و ۵۹۴ نفر مربوط به حقوقی‌ها می‌شود.

در این بازه زمانی ۳ صنعت ۱. محصولات شیمیایی ۲. فلزات اساسی ۳. بانک‌ها جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.

آمارها حاکی از آن است که در هفته گذشته این ۳ صنعت ۳۵ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.