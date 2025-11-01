مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: به‌منظور نصب و راه‌اندازی پله‌برقی‌های جدید و ارتقای خدمات به مسافران، ورودی شرقی ایستگاه پانزده خرداد متروی تهران به‌صورت موقت مسدود می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هادی زند با اشاره به نصب و راه‌اندازی دو دستگاه پله‌برقی جدید و در راستای مکانیزه‌سازی دسترسی مسافران و ارتقای تجربه مسافری، ورودی شرقی بخش مرکزی ایستگاه پانزده خرداد افزود: از روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ به مدت حداقل یک ماه این ورودی مسدود خواهد بود.

وی تصریح کرد: این طرح با هدف بهبود خدمات، تسهیل تردد و افزایش رفاه مسافران اجرا می شود و مسافران می‌توانند در این مدت برای ورود و خروج به ایستگاه از ورودی‌های شمالی و جنوبی سمت شرق استفاده کنند.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه خاطرنشان کرد: دسترسی‌های غربی ایستگاه باز بوده و تردد از طریق آنها به‌صورت عادی برقرار است.