استاندار خوزستان گفت: حل مشکل هورالعظیم نیازمند اقدام جدی طرف عراقی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در نشست وضعیت تالابهای استان گفت: ما خود را موظف به تأمین حقابه تالابها میدانیم و این تالابها به عنوان ایستگاههای طبیعی، باید حداقل مقدار آب را داشته باشند.
وی با اشاره به خشکسالی مستمر شش ساله در استان افزود: این شرایط باعث شده که ذخایر آبی شش تالاب اصلی خوزستان به حداقل مقدار ممکن برسد، به طوری که در خوشبینانهترین وضعیت به حدود ۴۰ درصد رسیدهاست. تامین آب این تالابها تا جایی که مقدور باشد، باید صورت گیرد و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان آب و برق اقدامات خوبی را در این زمینه انجام دادهاند که از جمله میتوان به رهاسازی آب به صورت مستمر به سمت تالاب هورالعظیم در طول تابستان اشاره کرد.
استاندار خوزستان با اشاره به معضل خوداشتعالی بخش عراقی تالاب هورالعظیم اظهار داشت: این مشکل بسیار حاد شده و ما پیگیریهای جدی را در داخل و با مسئولین عراقی انجام دادهایم. بر اساس مصوبه هیئت دولت، مقرر شد کارگروهی در سطح ملی تشکیل و موضوع در قالب همکاری منطقهای و دو جانبه با عراق دنبال شود. سطح این کارگروه باید در تراز مناسب تعریف شود.
موالیزاده با اشاره به سابقۀ بازدید میدانی از منطقه با هواپیمای آبپاش و مشاهدۀ خشکی رودخانه دجله و دریاچهام النهاج در خاک عراق تصریح کرد: در اولین فرصت با وزارت امور خارجه صحبت خواهم کرد و حتماً باید برای بررسی میدانی به منطقه در خاک عراق سفر کنیم. ادامه وضعیت فعلی که نزدیک به هشت ماه است باعث رنج و آزار مردم شده، قابل قبول نیست و باید یک کار جدی صورت گیرد. راه اساسی این است که خود عراق را برای حل مشکلی که در خاکش ایجاد شده، فعال کنیم.
وی با هشدار درباره تبعات ادامه وضعیت موجود خاطرنشان کرد: ما به اندازه کافی آلاینده در استان داریم. اگر این معضل نیز به صورت مستمر وجود داشته باشد، عملاً شرایط تنفس مشکل خواهد شد و شاهد روانه شدن مردم به بیمارستانها و تعطیلی ادارات، دانشگاهها و مدارس خواهیم بود. باید از طریق مجاری دیپلماتیک و دستگاههای ذیربط این موضوع پیگیری شود.
استاندار خوزستان در پایان با اشاره به اهمیت تالابها به عنوان میراث طبیعی و زیستگاههای ارزشمند تأکید کرد: در مورد تالاب شادگان نیز حقابه آن باید توسط سازمان آب و برق و شرکت توسعه نیشکر در فصل پاییز و زمستان تامین شود. هر مقدار از این تالابها را بتوانیم حفظ کنیم، برای میراث طبیعی ما ضروری است.
استان خوزستان با دارا بودن شش تالاب بینالمللی و حیاتی، به عنوان یکی از کانونهای اصلی تنوع زیستی در ایران شناخته میشود. این مجموعه ارزشمند که شامل تالابهای شادگان (بزرگترین تالاب ایران و ذخیرهگاه زیستکره یونسکو)، هورالعظیم، بامدژ، شیمبار، میانگران و بندون میشود، نه تنها زیستگاه صدها گونه جانوری و گیاهی است، بلکه نقش تعیینکنندهای در معیشت جوامع محلی، تعدیل آب و هوا و کنترل سیلابهای فصلی دارد.
با این حال، این گنجینههای طبیعی در سالهای اخیر به طور جدی با تهدیداتی همچون خشکسالیهای متمادی، آلودگیهای صنعتی و کشاورزی و همچنین مدیریت ناپایدار منابع آب دست و پنجه نرم میکنند.