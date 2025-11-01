به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشور، تیم فجر شهید سپاسی شیراز ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه شهر قدس تهران به مصاف پیکان رفت و در پایان به تساوی دو – دو رسید.

گل‌های فجر سپاسی را سید مهران موسوی در دقیقه ۱۳ و شروین بزرگ در دقیقه ۹۵ از روی نقطه پنالتی به ثمر رساندند.

زردپوشان شیرازی با این تساوی و پس از بازگشت سه امتیاز کسر شده از این تیم، ۱۳ امتیازی شدند و به رده ششم جدول صعود کردند.