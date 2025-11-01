وزیر نفت، از تحقق بخشی از اهداف این وزارتخانه در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: در بخش‌هایی از برنامه جلوتر از اهداف تعیین‌شده حرکت کرده‌ایم و در برخی حوزه‌ها نیز به‌دلیل برخی محدودیت‌ها، هنوز نیاز به شتاب داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن پاک‌نژاد درباره محور نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: این نشست به دعوت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تشکیل شد تا مرور دقیقی بر عملکرد یکساله برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در مجموعه صنعت نفت داشته باشیم. خوشبختانه این موضوع پیش از این در کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون انرژی نیز بررسی شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از اهداف، احکام و تکالیف وزارت نفت در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت محقق شده است، افزود: دوستان ما در بخش‌هایی حتی جلوتر از برنامه حرکت کرده‌اند و در بخش‌هایی هم به‌دلیل برخی موانع، هنوز امکان تحقق کامل اهداف برنامه هفتم فراهم نشده است. این مباحث امروز مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر نفت تصریح کرد: در نشست امروز راهکار‌هایی نیز ارائه شد تا بتوانیم در ادامه مسیر، مشکلات موجود را با همکاری نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مرتفع کنیم.