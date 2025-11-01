معاون توسعه مدیریت وزارت صمت نسبت به توقف توسعه صنعتی بدون بازگشت منابع واگذاری‌ها هشدار داد و گفت: تشکیل صندوق پشتیبانی سرمایه‌گذاری صنعتی به‌عنوان راهکاری کلیدی می‌تواند منابع پایداری برای حمایت از طرح‌های صنعتی فراهم کند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ آقای یونس الستی در نشست مجمع عمومی عادی تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴ ایدرو با انتقاد از وضعیت تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای، گفت: تا زمانی که موضوع تأمین منابع مالی برای این سازمان‌ها به‌طور جدی لحاظ نشود، انتظار عملکرد مؤثر از آنها نمی‌رود و اجرای طرح‌ها با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

الستی در ادامه، تشکیل صندوق پشتیبانی سرمایه‌گذاری صنعتی را به‌عنوان راهکاری کلیدی پیشنهاد و تأکید کرد: این صندوق می‌تواند منابع پایداری برای حمایت از طرح‌های صنعتی فراهم کند.

وی همچنین، بازگشت منابع حاصل از واگذاری سهام به ایدرو را شرط بقای چرخه توسعه صنعتی عنوان کرد و تشکیل شرکت‌های سهامی پروژه‌محور برای اجرای طرح‌های پربازده را خواستار شد.

معاون وزیر صمت همچنین بر ضرورت گنجاندن طرح‌های دانش‌بنیان و نوآورانه در برنامه‌های ایدرو و اولویت‌دهی به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام با توجه به محدویت‌های بودجه‌ای تأکید کرد.