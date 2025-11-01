پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی فومن گفت: پیش بینی میشود امسال بیش از هزار و ۶۸۰ تن شلتوک راتون از شالیزارهای این شهرستان برداشت شود که ۱۵ درصد بیشتر از پارسال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جهانبخش علیپور گفت: امسال ۲ هزار و ۲۴۰ هکتار از شالیزارهای این شهرستان، پس از برداشت برنج، به پرورش راتون اختصاص یافته است که پیش بینی میشود بیش از هزار و ۶۸۰ تن شلتوک و ۸۰۰ تن برنج سفید از این زمینها برداشت شودکه ۱۵ درصد بیشتر سال گذشته است.
وی با بیان اینکه درآمد کشاورزان فومنی از پرورش راتون امسال به بیش از ۲۴ میلیارد تومان میرسد، افزود: مناسب بودن آب و هوای امسال و استفاده از آبهای چشمهها و رودخانهها موجب افزایش کیفیت و حجم برداشت محصول راتون از شالیزارهای این شهرستان شده است.