به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرمانده سپاه کردستان با اشاره به نقش بی‌بدیل شهدا در عزت و اقتدار ایران اسلامی گفت: امروز امنیت، پیشرفت و عزت ملت ایران مرهون خون شهیدانی است که در مسیر اسلام و انقلاب از جان خود گذشتند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در این مراسم گفت: این یادواره‌ها نقش مهمی در معرفی شخصیت واقعی و حماسه سازی این عزیزان در دوران دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه دارد و باید تداوم داشته باشد.

وی اظهار داشت: شهید محمد اسلامی از شهدای بزرگ جنگ ۱۲ روزه از همین منطقه است و رزمندگان غیوری همچون سردار حسینی مطلق از فرزندان افتخارآفرین این دیارند که در راه عزت ایران اسلامی مجاهدت کردند.

سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران گفت: دشمنان گمان کردند با شهادت فرماندهان توانمند می‌توانند به کشور آسیب بزنند، اما ملت ایران نشان داد که انقلاب با خون شهدا بیمه شده و شکست‌ناپذیر است.

وی در پایان ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ی شهدای گرانقدر، بر تداوم راه شهیدان، حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تأکید کردند.تجلیل از خانواده‌های شهدا و جمعی از فعالان فرهنگی بخش سیلتان پایان بخش این مراسم بود.