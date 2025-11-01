پخش زنده
امروز با حضور استاندار گلستان، از ۲۲ دستگاه خودروی امدادی جدید و بانک تجهیزات پزشکی جمعیت هلالاحمر این استان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرتضی سلیمی سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان گفت: تجهیزات جدید، تحول چشمگیری در ظرفیت پاسخگویی هلالاحمر استان ایجاد میکند و توان نیروهای امدادی را برای امدادرسانی سریعتر و مؤثرتر افزایش میدهد.
سلیمی در تشریح جزئیات ناوگان جدید افزود: در این مرحله، ۶ دستگاه آمبولانس پیشرفته تویوتا لندکروزر با ارزش ۱۲۰۰ میلیارد ریال و ۱۶ دستگاه خودروی سواری دنا اتوماتیک به ارزش ۲۱۰ میلیارد ریال به ناوگان هلالاحمر گلستان افزوده شده است و این خودروها برای نوسازی ناوگان امداد و نجات و پشتیبانی عملیاتهای امدادی در سراسر استان بهکار گرفته میشوند.
به گفته وی، علاوه بر خودروهای زمینی، بخش امداد دریایی جمعیت نیز تقویت شده است.
سلیمی ادامه داد: دو فروند قایق موتوری رسکیو به همراه سه دستگاه یدککش حمل قایق با ارزش ۲۰ میلیارد ریال به تجهیزات امدادی اضافه شده است تا عملیاتهای نجات در مناطق ساحلی و آبی استان نیز با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به راهاندازی بانک امانات تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: این پروژه با ارزش ۲۵ میلیارد ریال در پنج شهرستان استان راهاندازی میشود و شامل ۳۴۸ قلم تجهیزات پزشکی است که با مشارکت خیرین و سازمان داوطلبان جمعیت تأمین شده است.
وی توضیح داد: این بانک امانات به منظور حمایت از بیماران نیازمند و ارتقای دسترسی مردم به تجهیزات درمانی ایجاد شده و تجهیزات شامل تخت بیمارستانی، تشک مواج، ساکشن پرتابل، عصا، کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری و مانومتر است که بخش مهمی از آن به همت خیر داوطلب کشوری، حاج محمد شهرکی، اهدا شده است.
سلیمی تأکید کرد: تأمین و تجهیز ناوگان امدادی و بانک امانات پزشکی، نشانهای از عزم جدی هلالاحمر برای افزایش آمادگی در برابر بحرانها و ارائه خدمات مطلوب به هموطنان است و این اقدامات در راستای امدادرسانی سریع و مؤثر به هموطنان انجام میشود.
وی افزود: همه این امکانات با هدف افزایش تابآوری استان در برابر حوادث طبیعی، کاهش زمان رسیدن امدادگران به محل حادثه و ارتقای کیفیت خدمات امدادی در شهرها و روستاها تدارک دیده شده است.
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان در پایان با قدردانی از حمایتهای مردمی و خیرین گفت: همکاری داوطلبان و نیکوکاران در تأمین بخشی از تجهیزات، گواهی روشن از روحیه نوعدوستی و همبستگی مردم گلستان است.
سلیمی تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر گلستان با اجرای طرحهای نوسازی و تجهیز، آمادهتر از گذشته در میدان امدادرسانی حضور دارد و افزود: هدف نهایی ما، حفظ جان انسانها و افزایش سرعت و کیفیت امدادرسانی است؛ چراکه در دنیای امداد، هر ثانیه میتواند به معنای نجات یک زندگی باشد.