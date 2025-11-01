به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: این مرکز با مساحت ۲۲۰ متر مربع زیربنا ایجاد شده است.

رضا اخلاصمند افزود: مرکز مدیریت بحران و پدافند غیر عامل با هدف پیشگیری و کاهش خطرات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی و دشمن ، پیگیری وضعیت منابع آبی ، میزان برداشت کشاورزان از چاه‌ها و کنتور‌های هوشمند راه اندازی شد.

استاندار همدان هم در این مراسم گفت: مدیریت منابع مهمترین خواسته و راهبرد پیش روی ماست.

حمید ملانوری شمسی آب را سرمایه غیر قابل جایگزین دانست و افزود: ما باید از منابع موجود بهترین بهره را ببریم و مصرف منابع آب را با فرهنگ سازی و روش‌های نوین کاهش دهیم.

او بهره مندی از علم و فناوری روز را لازمه مدیریت مصرف بیان و تصریح کرد: باید بیش از پیش به دنبال مدیریت منابع موجود آب باشیم و جلوی برداشت بی رویه سفر‌های های زیر زمینی را بگیریم.