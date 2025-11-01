به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در این پیام گفت: با تأسف و تألم فراوان، رحلت عالم ربانی و استاد اخلاق، حضرت آیت‌الله سید طیب موسوی ـ طاب ثراه ـ را به جامعه علمی، مردم شریف خوزستان و شاگردان آن بزرگ‌مرد تسلیت عرض می‌کنیم.

وی افزود: وجود نورانی ایشان، مظهر تواضع، اخلاق کریمه، مردمداری و تربیت نفوس بود و عمر خویش را در راه تعلیم، تهذیب و بنای انسان‌های مؤمن و خدمت به دین مبین اسلام صرف نمود. بی‌تردید فقدان این شخصیتِ کم‌نظیر، خسارتی جبران‌ناپذیر است. از خداوند متعال برای آن مرحوم علوّ درجات و برای بستگان و ارادتمندان ایشان صبر و اجر مسئلت داریم.

مراسم تشییع این عالم گرانقدر فردا یک شنبه یازدهم آبان ساعت ۹ صبح از مسجد مسجد امام زین العابدین کوی حصیرآباد به طرف حرم مطهر علی ابن مهزیار اهوازی برگزار می‌شود.