به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیش‌بینی‌های هواشناسی تهران نشان می‌دهد که در ارتفاعات شمال شرقی استان از یکشنبه تا دوشنبه و در سایر مناطق از دوشنبه تا سه‌شنبه هفته جاری کاهش نسبتا محسوس دما مورد انتظار است.

بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان، در پنج روز آینده اوضاع جوی استان تهران، آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. از امشب تا صبح یکشنبه در مناطق پرتردد شهری در بعضی ساعات افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

همچنین از یکشنبه شب تا عصر دوشنبه در سطح استان گاهی وزش باد شدید، در ارتفاعات استان به‌ویژه ارتفاعات بالادست شمال شرق استان وقوع بارش‌های پراکنده و مه و در مناطق جنوبی و غربی استان گاهی خیزش یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار پیش‌بینی می‌شود.

براساس اعلام هواشناسی استان تهران، پایتخت‌نشینان از ۱۰ تا ۱۴ آبان ماه آسمانی صاف، همراه با وزش باد، گرد و خاک و در برخی ساعات غبار رقیق خواهند داشت. بیشینه دمای پایتخت از روز شنبه تا چهارشنبه به طور میانگین از ۲۴ به ۱۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و همین موضوع نشان از سرد شدن هوا در این بازه زمانی دارد.

برمبنای اطلاعات موجود هواشناسی، کمینه دما در این کلانشهر نیز در این بازه زمانی از ۱۴ به ۱۱ درجه تغییر می‌کند که در این موضوع نیز کاهش سه درجه‌ای هوا را نشان می‌دهد.