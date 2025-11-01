به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور درهشتمین همایش ملی پدافند شهری ، از زحمات نیرو‌های امدادی از جمله شهرداری تهران، آتش‌نشانی، اورژانس، نیروی انتظامی و هلال‌احمر که در مدیریت بحران‌های مختلف به ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ایفای نقش پرداختند تقدیر و بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌ها در شرایط بحران تأکید کرد.

سردار جلالی، در ادامه به تشریح و تبیین موضوع «پدافند شهری» پرداخت و گفتت: این مقوله به منظور حفاظت و صیانت از مردم در شرایط جنگ و بحران‌های اضطراری طراحی شده است.

وی با اشاره به تصویب دستورالعمل پدافند شهری در کمیته دائمی، تأکید کرد که این دستورالعمل برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشوری لازم‌الاجرا است.

وی افزود: اجرای نکردن این دستورالعمل جرم‌انگاری شده و دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه سه مؤلفه اساسی پدافند شهری را برشمرد و توضیح داد: مردم یاری و مردمداری یعنی هم از مردم باید حفاظت و صیانت شود و هم به آنها امداد و کمک ارائه شود. اداره امور مردم یعنی در شرایط بحرانی باید نیازمندی‌های مردم تأمین و مدیریت شود و سامان‌دهی مراکز پرخطر یعنی شناسایی و ایمن‌سازی مراکز پرخطر مانند مراکز نظامی، شیمیایی، هسته‌ای و بیولوژیک از جمله وظایف دستگاه‌های اجرایی است.

سردار جلالی به مدیریت مواد خطرناک در شرایط جنگ و بحران اشاره و خاطرنشان کرد: کاهش سطح ذخیره مواد در مراکز پرخطر از اقدامات ضروری است.

در این جلسه همچنین اهمیت پناهگاه‌ها در زمان بحران نیز مورد بحث قرار گرفت. سردار جلالی با اشاره به دستورالعمل شهید حجازی، توضیح داد که پناهگاه‌ها باید در چهار سطح ایمنی تقسیم‌بندی شوند و برای همه دستگاه‌ها، حتی بخش خصوصی، قابل اجرا باشد.

در ادامه، وی به ضرورت آموزش مدیران مجتمع‌های مسکونی برای مدیریت بحران در مواقع تهدیدات اشاره کرد. سردار جلالی گفت: در این دستورالعمل، برای هر مجتمع مسکونی باید یک مدیر بحران انتخاب شود که وظایف مختلفی از جمله همکاری با نیروی انتظامی و پیش‌بینی اقدامات دفاعی را بر عهده داشته باشد.

سردار جلالی همچنین به مدیریت زیرساخت‌ها و ارتقای تاب‌آوری آنها در برابر تهدیدات اشاره کرد. وی با تأکید بر لزوم کاهش وابستگی‌های زیرساختی در کشور، گفت: اگر این وابستگی‌ها در حد بالا قرار گیرد، آسیب‌پذیری سیستم‌ها به شدت افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر لزوم اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی پدافند غیرعامل تأکید کرد که تمامی این اقدامات باید با جدیت دنبال شود و هیچ‌گونه کوتاهی یا تأخیری در اجرای آنها پذیرفته نخواهد شد.