با حضور جمعی از مسئولان هفت طرح ورزشی درون مدرسهای در آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: از سال ۱۴۰۱، تاکنون طرح شهید سردار سلیمانی (میدان همدلی) در سراسر کشور در حال اجراست؛ تا قبل از اجرای این طرح سرانه ورزشی در خوزستان ۰.۱۷ مترمربع و در کشور ۰۳۲ مترمربع بود که اکنون این شاخص در خوزستان به ۰.۳۷ مترمربع و در کشور ۰.۴۲ مترمربع رسیده است.
حسن عامری اصل افزود: با وجود این اقدامات، سرانه ورزشی خوزستان هنوز به شاخص مورد نظر نرسیده است. با توجه به پراکندگی و گستردگی خوزستان و داشتن بیش از یک میلیون دانشآموز، باید فضاهای ورزشی بیشتری در استان ایجاد شود.
وی ادامه داد: با بهره برداری از این طرح که به صورت همزمان انجام شد، شش چمن مصنوعی به فضاهای ورزشی مدارس استان خوزستان افزوده شده است.