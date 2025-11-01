همزمان با سراسر کشور، چهاردهمین رزمایش قطع برق و ارزیابی برق پشتیبان مراکز دارای سطح‌بندی با محوریت ادامه کارکرد، در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ براتچیان مدیرکل پدافند غیرعامل استان اردبیل در حاشیه این رزمایش گفت: در این رزمایش سنجش عملکرد دیزل ژنراتورها، اطمینان از امکان برق دار کردن شبکه در وقوع شرایط خاص و بررسی نقاط قابل بهبود را تسریع می‌بخشد و صنعت برق عزم جدی برای صیانت از زیرساخت‌های حیاتی و ادامه خدمت رسانی به مردم را دارد.