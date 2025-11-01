به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مانور پدافند غیرعامل در صدا و سیما با همکاری ستاد بحران استان و جمعیت هلال احمر برگزار شد.

این مانور برای آمادگی هر چه بیشتر عوامل صدا و سیما در زمان بحران‌های مختلف، مانند زلزله و عوامل طبیعی انجام شد.

برگزاری چنین مانور‌هایی تأثیر به‌سزایی درآمادگی نیرو‌های امدادی و تعامل و هماهنگی بیشتر بین آن‌ها دارد که نتیجه مطلوب آن کاهش تلفات انسانی ناشی از حوادث طبیعی است.

بهرام، مدیرکل صدا و سیمای مرکز ایلام گفت: خروج ایمن و اضطراری، تمرین اسکان اضطراری و تحویل اقلام معیشتی و زیستی در زلزله فرضی ۶/۵ ریشتری از محور‌های این مانور بود.

مدیر عامل هلال احمر نیز آمادگی نیرو‌های صدا و سیمای مرکز استان را خوب ارزیابی کرد و گفت: این مانور تمرینی در زمینه توانمندسازی کارکنان، افزایش تاب آوری جامعه، پیشگیری و کاهش عوارض روانی اجتماعی ناشی از حوادث و کمک به آسیب دیدگان برای بازگشت به زندگی عادی انجام می‌شود.

کاکی، مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: برگزاری مانور زلزله و اسکان اضطراری، موجب بالا رفتن آگاهی و واکنش به موقع در زمان حوادث است و افراد شرکت کننده در مانور‌های فرضی می‌توانند قبل از رسیدن نیرو‌های امدادی، اقدامات امدادی و حیاتی را انجام دهند.