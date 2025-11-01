پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر میراث فرهنگی در نشست شورای سیاستگذاری نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته تهران با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح برگزاری این رویداد گفت: نمایشگاه گردشگری تهران باید در تراز نمایشگاههای معتبر جهانی برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما انوشیروان محسنی بندپی همچنین از اجرای مستقیم و موضوعی نمایشگاه امسال با مشارکت فعال تشکلهای بخش خصوصی خبر داد.
وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در فرآیند برگزاری نمایشگاهها گفت: تا چند سال قبل اختیار انتخاب مجری برگزاری نمایشگاههای گردشگری بر عهده وزارتخانه بود، اما این اختیار به سازمان توسعه تجارت محول شد. ما معتقدیم همانگونه که حوزه صنایعدستی با استدلال قوی توانست این اختیار را بازپس گیرد، حوزه گردشگری نیز باید با اتکا به تجربیات و ظرفیتهای گسترده تشکلهای تخصصی خود، برای بازگشت این مسئولیت اقدام کند.
او افزود: برای برنامهریزی فرآیندهای اجرایی امسال، تصمیم گرفتیم واگذاری مستقیم را در دستور کار قرار دهیم تا ضمن حفظ زمانبندی، امکان نظارت، ارزیابی و تعامل مؤثر میان کارفرما و مجری فراهم شود. برگزاری موفق نمایشگاه سال گذشته با محوریت دفاتر خدمات مسافرتی و هماهنگی مطلوب آنها، نشان داد که اعتماد به بخش خصوصی میتواند منجر به ارتقای کیفیت برگزاری نمایشگاهها شود.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر همافزایی گردشگری و صنایعدستی خاطرنشان کرد: حضور همزمان دو حوزه گردشگری و صنایعدستی در نمایشگاه امسال یک رویداد مثبت و مؤثر است. صنایعدستی بخشی از هویت و جذابیت گردشگری ایران است و معرفی همزمان ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی هر دو بخش میتواند در جذب مخاطب و رونق اقتصادی صنعت گردشگری نقش بسزایی داشته باشد.
محسنی بندپی با اشاره به اهمیت نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران افزود: باید تلاش کنیم این نمایشگاه در تراز نمایشگاههای معتبر جهانی مانند برلین، دبی و استانبول برگزار شود. ظرفیتهای ایران در حوزه جاذبههای گردشگری، توانمندی فعالان بخش خصوصی و تشکلهای حرفهای بسیار گسترده است و این رویداد فرصت مناسبی برای نمایش آن در سطح بینالمللی است.
در ادامه نشست، مریم جلالی، معاون صنایعدستی وزیر میراث فرهنگی با ارائه گزارشی از برنامههای مرتبط اعلام کرد که نمایشگاه ملی صنایعدستی که پیشتر به تعویق افتاده بود، همزمان با نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته تهران در بهمنماه برگزار خواهد شد.
اعضای شورا پس از تبادل نظر و بررسی پیشنهادهای نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی، برپایی همزمان دو نمایشگاه گردشگری و صنایعدستی در بهمنماه سال جاری، دعوت از مجریان دارای امتیاز بالای ارزیابی سازمان توسعه تجارت برای اعلام آمادگی همکاری، اجرای نمایشگاه در قالب بخشهای موضوعی با مشارکت مستقیم تشکلهای تخصصی بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای تبلیغاتی بخش خصوصی در فضاهای شهری، مراکز اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی بهصورت رایگان برای اطلاعرسانی گستردهتر رویداد مصوب کردند.