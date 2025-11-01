دومین مرحله ارسال خودرو‌های عملیاتی تویوتا به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها با حضور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مرحله ۳۵ دستگاه خودروی عملیاتی تویوتا مطابق مصوبه هیئت دولت خریداری شده که ظرف ۱۰ روز آینده شماره‌گذاری و در ۳۱ استان کشور توزیع خواهد شد.

انصاری در این مراسم گفت: در راستای تحقق وعده بهبود امکانات محیط‌بانان، علاوه بر این مرحله، «خرید ۴۰ دستگاه خودروی عملیاتی دیگر» نیز در دستور کار قرار دارد تا آمار خودرو‌های فعال افزایش یابد.

وی افزود: برنامه خرید «۲۰۰ خودروی عملیاتی تولید داخل» نیز تا پایان سال جاری در دستور کار است و این خودرو‌ها به ناوگان یگان حفاظت استان‌ها افزوده خواهند شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: اولویت نخست ما، تجهیز محیط‌بانان و یگان‌های حفاظت است و خودرو‌های جدید در ستاد مرکزی مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.

انصاری همچنین از خرید ۱۰ دستگاه خودروی ون ویژه پایش سیار خبر داد و گفت: «این خودرو‌ها برای استان‌هایی که نیاز بیشتری دارند اختصاص می‌یابد تا عملیات پایش با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه تا پایان سال جاری، بخش قابل توجهی از مشکلات ناوگان عملیاتی محیط‌بانان برطرف شود.