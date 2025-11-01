به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان گفت: در راستای طرح نهضت عدالت آموزشی بهره برداری و ساخت ۵ طرح در شهرستان دزفول آغاز شد.

ناصر علی فر با اشاره به اینکه پروژه نخستُ کلنگ زنی مدرسه ۹کلاسه خیرساز خانواده زنده‌یاد حاج کاید محمد نظرزاده است، ادامه داد: این پروژه‌ی آموزشی با زیربنای ۷۵۰ مترمربع و اعتباری بیش از ۱۳ میلیارد تومان ساخته خواهد شد.

وی ادامه داد: احداث دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری در منطقه مهرشهر دزفول دیگر پروژه‌ای بود که امروز کلنگ زنی شد. این فضای آموزشی ۹ کلاسه با مساحت ۹۵۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان ساخته خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: احداث فضای آموزشی خیرساز خانواده زنده‌یاد صباغ در کوی حافظ شهرستان دزفول نیز پروژه سومی بود که کلنگ زنی آن صورت گرفت. این فضای آموزشی خیرساز با زیربنای ۷۵۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان احداث خواهد شد.

وی همچنین از ساخت دبیرستان ۹کلاسه تمدن نوین توسط ناحیه مقاومت بسیج دزفول در منطقه مهرشهر شهرستان دزفول خبر داد و عنوان کرد: مدرسه ۲کلاسه خیرساز آقای منصور سروجهانی واقع در روستای قلعه نوشمس آباد شهرستان دزفول به بهره برداری رسید.