به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام محمود رجبی با اشاره به اینکه حوزه‌های مختلف علوم انسانی، نقد آنها، ارائه دیدگاه اسلام در این عرصه‌ها، مباحث روانشناختی، نظام حقوقی و نظام سیاسی از مهمترین موضوعات پرداخت شده در این پیش همایش‌هاستگفت: تاکنون ۳۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که در حال بررسی در کمیسیون‌های متعدد است.

حجت الاسلام رجبی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان آبان ماه مقالات خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

همایش بین‌المللی علوم انسانی و اسلامی نهم دی در استان قم و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می‌شود.