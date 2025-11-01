پخش زنده
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)گفت :پیش نشست همایش بینالمللی علوم انسانی و اسلامی با موضوع تبیین نقش علامه مصباح در تولید علوم انسانی با تکیه بر مباحث معارف قرآن وی در موسسه امام خمینی(ره)برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام محمود رجبی با اشاره به اینکه حوزههای مختلف علوم انسانی، نقد آنها، ارائه دیدگاه اسلام در این عرصهها، مباحث روانشناختی، نظام حقوقی و نظام سیاسی از مهمترین موضوعات پرداخت شده در این پیش همایشهاستگفت: تاکنون ۳۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که در حال بررسی در کمیسیونهای متعدد است.
حجت الاسلام رجبی افزود: علاقهمندان میتوانند تا پایان آبان ماه مقالات خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.