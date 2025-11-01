پخش زنده
پژوهشکده علوم زمین در راستای سیاستهای دولت مبنی بر افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش مصرف برق شهری، در مدت کمتر از دو ماه نیروگاه خورشیدی ۴۵ کیلوواتی بر بام ساختمان مرکزی خود راه اندازی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، این اقدام براساس مصوبات هیئت وزیران و ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده و گامی عملی در مسیر مدیریت مصرف انرژی، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و توسعه انرژیهای پاک بهشمار میرود.
بر اساس این گزارش، هدف از اجرای طرح یادشده، تأمین بخش قابلتوجهی از برق مصرفی ساختمان پژوهشکده و کاهش فشار بر شبکه سراسری برق کشور است. همچنین، طراحی و اجرای سامانههای ذخیرهسازی انرژی برای افزایش پایداری تأمین برق در دستور کار قرار دارد.
پژوهشکده علوم زمین با اجرای این طرح، از نخستین مجموعههای علمی و پژوهشی کشور است که بهصورت عملی در مسیر خودکفایی انرژی و توسعه فناوریهای سبز گام برداشته و میتواند الگویی مؤثر برای سایر دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف ملی توسعه انرژیهای پاک باشد.