به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ با هدف افزایش سرعت برداشت و تولید وش سفید درجهیک، برداشت مکانیزه پنبه در مزارع پارسآباد با استفاده از کمباینهای روز دنیا آغاز شده، منطقهای که سالانه بیش از ۳۵ هزار تن پنبه مرغوب روانه کارخانههای نساجی کشور میکند.
