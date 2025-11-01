به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امیری افزود : در این دیدار‌های از پیش تعیین شده با مردم برخی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان هم حضور داشتند تا مشکلاتی که به آنها مربوط می‌شود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل کنند .

وی گفت : علاوه بر این دیدار‌ها مدیران کل دستگاه‌های اجرایی به صورت هفتگی در اداره‌های خود دیدار چهره به چهره دارند تا مشکلات خود را به صورت تخصصی در حوزه‌های آن دستگاه اجرایی حل کنند.

استاندار فارس بیان داشت: دیدار‌های چهره به چهره‌ی با مردم به صورت ماهانه برگزار می‌شود و علاوه بر این دیدار‌های از پیش تعیین شده در حاشیه برگزاری نماز جمعه. حضور در بین مردم و در سفر‌های شهرستانی انجام می‌شود.

امیری افزود : از ابتدای امسال تاکنون سیصد و هفتاد و پنج نفر به صورت حضوری در استانداری مسائل و مشکلات خود را مطرح کرده اند.