معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش تماسها و مذاکرات فشرده خود را با مقامات سوریه حفظ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از تاس، سرگئی ورشینین در ارتباط با روابط مسکو و دمشق گفت: «ما مذاکرات و تماسهای بسیار فشرده خود با مقامات سوریه را حفظ کردهایم. در روزهای اخیر هم نشست دیگری از کمیسیون بین دولتی تجارت و همکاری اقتصادی در مسکو نیز در همین ارتباط برگزار شد.»
وی با اشاره به اهمیت این نشست تصریح کرد: «در این نشست به بررسی بهبود روابط دوجانبه مسکو و دمشق «در همه زمینهها» و همچنین موضوعات دیگر پرداخته شد.»
پیشتر نیز اداره اطلاعرسانی وزارت خارجه سوریه از سفر یک هیئت فنی از این وزارتخانه به روسیه به منظور تدوین برنامهای جامع برای از سرگیری خدمات کنسولی و اداری خبر داده بود.
خبرگزاری سوریه (سانا) در همین ارتباط در گزارشی نوشت که این سفر در ادامه دیدار اخیر «احمد الشرع» مشهور به «ابو محمد جولانی» رئیس دولت موقت سوریه از مسکو صورت گرفت.
پیشتر احمد الشرع روز ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر ۱۴۰۴) در صدر یک هیئت بلندپایه با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه در کاخ کرملین دیدار و گفتوگو کرده بود.