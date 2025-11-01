پخش زنده
برگزاری موفق رزمایش بزرگ اقتدار آفتاب جلوهای از آمادگی، هماهنگی و انسجام مجموعه مدیریت بحران استان مرکزی را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر مهدی زندیهوکیلی، استاندار و رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی از تلاشهای عوامل برگزاری رزمایش تمام عیار مدیریت بحران اقتدار آفتاب، قدردانی کرد.
متن پیام بدین شرح است:
باسمه تعالی
برگزاری موفق مانور بزرگ اقتدار آفتاب که با هدف ارتقای سطح آمادگی، هماهنگی و انسجام میان دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی استان در مواجهه با بحران برگزار شد، جلوهای از همدلی، نظم و توانمندی مجموعه مدیریت بحران استان مرکزی را به نمایش گذاشت.
اینجانب ضمن قدردانی از حضور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، تلاشهای ارزنده اداره کل مدیریت بحران استان، اعضای ستاد، دستگاههای اجرایی، خدماترسان، امدادی، نظامی و انتظامی و بخش خصوصی مشارکتکننده، تشکلهای مردمنهاد، اهالی همیشه در صحنه رسانه و مسئولان شهرستانهای شازند و اراک را ارج نهاده و از زحمات و همکاری مؤثر آنان در اجرای این مانور سپاسگزاری مینمایم، همچنین لازم میدانم از مردم شریف شهرستان شازند که به نحو مطلوب میزبانی این رزمایش بزرگ را به انجام رساندند قدردانی کنم.
بیتردید استمرار برگزاری چنین مانورهایی، موجب حفظ آمادگی، تقویت هماهنگی بین بخشی و افزایش تابآوری استان در برابر حوادث و بحرانهای احتمالی خواهد شد.
امید است با توکل بر خداوند متعال و با تداوم این همافزایی و انسجام، شاهد ارتقای روزافزون سطح آمادگی و اقتدار استان مرکزی در مدیریت بحران باشیم.