به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دانشآموزی، نمایشگاه دستاوردهای پایگاههای مقاومت بسیج اسوه در مهاباد گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندیها، ابتکارات و فعالیتهای پایگاههای مقاومت بسیج درحوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی به مدت سه روز در سالن ۹ دی مهاباد دایر و پذیرای علاقمندان است تا از نزدیک با جلوههای همت، خلاقیت و خدمت بسیجیان این دیار آشنا شوند.
رحیم عباسزاده، معاون بسیج مساجد و محلات سپاه شهدای آذربایجانغربی در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه ۱۳ غرفه از پایگاههای اسوه، نمونهای از تولیدات خانگی، محصولات کارآفرینان بسیجی، دستسازههای هنری، طرحهای فرهنگی ودستاوردهای علمی و آموزشی را در معرض دید عموم قرار دادهاند.
بازدیدکنندگان نیز با استقبال از این نمایشگاه، فعالیتهای جوانان بسیجی را نمادی از پویایی و تلاش برای تحقق شعار «بسیج، خدمترسان مردم» عنوان کردند.
این برنامه فرصتی برای نمایش عینی نقش بسیج درحل مسائل جامعه و تبیین ظرفیتهای مردمی در مسیر پیشرفت و خودکفایی است.
خبرنگار: شهریار ادیب سردبیر: جنگلی