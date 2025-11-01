به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس دانشکده علوم پزشکی چابهار گفت: این مرکز با همکاری خیرین حوزه سلامت و تفاهمنامه همکاری بیمارستان شریعتی واین دانشکده در بیمارستان امام علی (ع) چابهار آغاز بکارکرد.

عباس بلوچی با اشاره به اینکه این مرکز فوق تخصصی در حوزه شیمی درمانی بیماران سرطانی فعالیت خواهد کرد افزود: ارائه خدمات به هفت شهرستان جنوب استان و حتی شرق استان نوید روز‌های متفاوتی را به بیماران سرطانی خواهد داشت.

وی ادامه داد: با استقرار دستگاه‌های به روز و پیشرفته و حضور هفتگی پزشکان متخصص حوزه سرطان، آنکولوژی خون بیمارستان شریعتی می‌تواند به بیش از ۴۰۰بیمار خدمات ارائه کنند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی چابهار افزود: بیش از دو میلیارد و پانصد میلیون تومان تجهیزات برای این مرکز خریداری و پذیرش بیماران در کلینیک سینا در مرکز فوق تخصصی بیمارستان امام علی (ع) انجام خواهد گرفت.

بلوچی خاطر نشان کرد: چهار تخت با تمامی امکانات اولیه در این مرکز موجود و دارو‌های بیماران تامین خواهد شد و تمامی پرستاران این بخش با آخرین علم خدمات رسانی شیمی درمانی آشنا خواهند شد.

وی در پایان گفت: در فاز نخست ۳۰۹ بیمار نیازمند به شیمی درمانی شناسایی و در روز قبل توسط فوق تخصصین سرطان بیمارستان شریعتی تهران ویزیت ومراحل درمان آنها آغاز خواهد شد.