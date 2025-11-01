پیش بینی برداشت ۸۰ هزار تن چغندر قند در قزوین
امسال سطح زیرکشت این محصول راهبردی افزایش یافته است و پیش بینی میشود ۸۰ هزار تن چغندر قند برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، با وجود محدودیتهای آبی و شرایط اقلیمی، امسال نیز کشت چغندر قند در استان قزوین با موفقیت ادامه یافت و بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت این محصول راهبردی رفت.
پیشبینی میشود حدود ۸۰ هزار تن چغندر قند از مزارع استان برداشت شود.
تلاش جهاد کشاورزی برای هدایت کشاورزان به سمت حفظ خاک و استفاده از الگوی کشت مناسب، برای دومین سال متوالی به ثمر نشست.
چغندر قند با جذب شوری خاک، افزایش عمر زمین و مقاومت بالا در برابر کمآبی، توانسته جایگاه ویژهای در میان کشاورزان استان پیدا کند.
کشاورزان با بهرهمندی از خرید تضمینی، حمایتهای قیمتی، مساعدههای مالی، تأمین نهادهها و مکانیزه شدن فرآیند کشت و برداشت، رضایت بالایی از تولید این محصول دارند. به گفته آنان، برداشت مکانیزه با دستگاههای جدید، بهرهوری را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
در سطح ملی نیز امسال ۱۴۰ هزار هکتار چغندر قند کشت شده که ۳۵ هزار هکتار آن مربوط به کشت پاییزه است. انعقاد قراردادهای خرید تضمینی میان کشاورزان و کارخانهها، انگیزه تولید این محصول را در کشور افزایش داده است.