با نصب و بهرهبرداری از یک دستگاه دیزلژنراتور در شهرک نساجی قائمشهر، مشکل قطعی آب شش هزار ساکن این شهرک در زمان ناترازی انرژی و قطع برق برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار قائمشهر از حل مشکل قطعی آب شهرک نساجی این شهرستان با نصب یک دستگاه دیزلژنراتور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، ۲۵۰۰ خانوار با جمعیت حدود شش هزار نفر در مواقع ناترازی انرژی از آب شرب پایدار برخوردار میشوند.
ابوذر قربانی افزود: برای تهیه، نصب و بهرهبرداری از این دیزلژنراتور که دارای دوربین مداربسته، سیستمهای حفاظتی و پایش تصویری و شبکه انتقال و منبع بتنی آب است، ۳۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی با قدردانی از اداره آب و فاضلاب قائمشهر افزود: در راستای اجرای طرح پدافند غیرعامل در برابر ناترازیهای انرژی، هشت دستگاه دیزلژنراتور جدید نیز در آینده نزدیک به سیستم تأمین و انتقال و توزیع آب شهرستان اضافه خواهد شد.
فرماندار قائمشهر با تقدیر از مردم فهیم شهرک نساجی خاطرنشان کرد: با راهاندازی این سیستم، ساکنان شهرک نساجی در مواقع قطع احتمالی برق از آب شرب پایدار، مطمئن و سالم بهرهمند خواهند شد.