نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: روحیه استکبارستیزی ملت ایران باید به عنوان یکی از شعائر انقلاب اسلامی زنده و ماندگار بماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام فاطمی در نشست هماهنگی برگزاری برنامه‌های گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار داشت: ۱۳ آبان روزی بزرگ و مهمی برای کشور و نظام اسلامی است که باید هر سال با شکوه بیشتری برگزار شود.

وی افزود: مناسبت‌های ملی و مذهبی ما، به‌ویژه ۱۳ آبان که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است، یادآور مقاومت ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی است.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به رویداد ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گفت: در آن روز، دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، مرکز توطئه‌چینی و طراحی نقشه‌های شوم علیه کشور را به تصرف خود درآوردند و این حرکت انقلابی به نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی تبدیل شد.

فاطمی گفت: روز ۱۳ آبان نماد استکبارستیزی است و باید این شعار و روحیه انقلابی در جامعه حفظ شود، چرا که جزو شعائر انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

به گفته وی، این روحیه مقاومت و استقامت از اسلام و اهل‌بیت (ع) الهام گرفته و در قلب ملت ایران نهادینه شده است.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در قرآن کریم آمده است «هر کس شعائر الهی را گرامی بدارد، نشانه تقوای قلب اوست» و ما باید با الهام از این آموزه، ارزش‌های انقلابی و دینی خود را زنده نگه داریم چراکه این رشادت‌ها و فداکاری‌ها سرمایه‌ای عظیم برای کشور است و نباید فراموش شود.

فاطمی با تاکید بر اهمیت نقش دانش‌آموزان در آینده کشور گفت: جوانان و نوجوانان ثروت واقعی و سرمایه ملی کشور هستند و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، از هر معدن و ذخایری ارزشمندتر هستند و اگر در تربیت و رشد فکری و فرهنگی این قشر سرمایه‌گذاری نکنیم، کشور دچار زیان و خسارت می‌شود.

وی با اشاره به شرایط فرهنگی جامعه افزود: اوضاع فرهنگی کشور به‌واسطه تهاجم فرهنگی دشمنان در وضعیت خوبی قرار ندارد، اما ما ناامید نیستیم و با امید، ایمان و برنامه‌ریزی باید در مسیر روشنگری و آگاهی‌بخشی حرکت کنیم.

امام جمعه شهرکرد تأکید کرد: لازم است در گرامیداشت ۱۳ آبان تنها به نصب بنر و پرچم اکتفا نشود، بلکه برنامه‌های تبیینی و فرهنگی در مدارس و مراکز آموزشی برگزار شود تا دانش‌آموزان با هویت ایرانی و اسلامی خود بیش از پیش آشنا شوند.

فاطمی با قدردانی از توجه ویژه رییس‌جمهور به حوزه آموزش و پرورش و عدالت آموزشی گفت: برچیده شدن مدارس کانکسی و سنگی اقدامی مهم و امیدبخش است که امید می‌رود نتایج خود را در کشور نشان دهد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری هم در این نشست با اشاره به جزییات برنامه‌های ۱۳ آبان در شهرکرد اعلام کرد: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ساعت ۱۰ صبح از میدان بسیج به سمت مصلای بزرگ امام خمینی (ره) آغاز می‌شود و در انتهای بلوار شریعتی، مقابل فروشگاه اتکا، اجتماع بزرگ مردمی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام سید بصیر موسوی افزود: سخنران این مراسم حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی و مشاور رییس مجلس در امور روحانیت است.