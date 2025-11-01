به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این کتاب که به بازخوانی اسناد لانه جاسوسی آمریکا در تهران با نگاهی متفاوت و مبتنی بر اسناد طبقه بندی شده و رسمی آمریکا، به بررسی شخصیت شهید بهشتی پرداخته است، در مجموعه فرهنگی سرچشمه رونمایی شد.

سمانه داودی مولف کتاب «آیت‌الله بهشتی به روایت اسناد آمریکا» گفت: این اثر با ایده مقابله با شبکه‌های خبری خارجی، مبنی بر گزارشی درباره وجود ارتباط محرمانه امام خمینی (ره) به واسطه گری شهید بهشتی با دولت آمریکا، تالیف شده است.

وی افزود: با بررسی‌های دقیق اسناد کشف شده در لانه جاسوسی و اطلاعات دست اول و طبقه بندی شده آمریکایی به این موضوع پرداخته شد که اینگونه صحبت‌ها صرفا جهت تخریب وجهه امام خمینی (ره) و شهید بهشتی انجام شده است.

نویسنده این اثر گفت: کتاب «آیت‌الله بهشتی به روایت اسناد آمریکا» این موضوع را بررسی کرده و بر اساس مطالبی که از به دست آوردیم، مقامات اطلاعاتی آمریکا به دنبال ارتباط با شهید بهشتی و امام بوده‌اند که شهید بهشتی با موضعی قدرتمند و مقتدرانه، هیچگاه پیش از انقلاب اسلامی حاضر به شرکت در جلسات غیررسمی با طرف آمریکایی نشده است.

کتاب «آیت الله بهشتی به روایت اسناد آمریکا» در انتشارات سرچشمه نور منتشر و روانه بازار نشر شده است.

مجموعه چهارجلدی «دیپلماسی با صدای بلند» دیگر اثر سمانه داودی است.