پخش زنده
امروز: -
راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، صبح روز سهشنبه ۱۳ آبان در ۴۰ نقطه از استان مرکزی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، صبح روز سهشنبه ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور در ۴۰ نقطه از استان مرکزی برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: راهپیمایی یومالله ۱۳ آبانماه از میادین اصلی به سمت مصلیهای شهر برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام غلامرضا گودرزی افزود: این مراسم در اراک از ساعت ۹ و سی دقیقه صبح روز سه شنبه ۱۳ آبان از میدان شهدا به سمت پل خیبر، خیابان محسنی، خیابان شیخ فضل الله نوری و در نهایت میدان سرداران برگزار خواهد شد.
او گفت: سخنران این مراسم سردار سرتیپ رمضان شریف رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از مردم استان دعوت کرد با حضور پُرشور خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجدید پیمان با آرمانهای امام راحل، عهدی دوباره با مقام مُعظم رهبری داشته باشند.
روز سیزدهم آبان، یادآور سه رویداد مهم و سرنوشتساز -تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانشآموزان بیپناه در سال ۱۳۵۷ روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.
وجه مشترک هر سه رویداد، نقشآفرینی استکبار جهانی و توطئه پلید و شوم شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار علیه ملت ایران است.