به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، هفته سوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان ایران، با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید که طی آن سپاهان، بافق، استقلال و زاگرس جنوبی مقابل حریفان خود به براری رسیدند.

نتایج کامل هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان:

استقلال تهران ۲۷ - کسری گرمدره ۱۸

فولاد مبارکه سپاهان ۲۷ - نفت و گاز گچساران ۲۲

سنگ‌آهن بافق ۳۳ - نامی نو اصفهان ۲۱

زاگرس‌ جنوبی کازرون ۳۰ - آذرخش هرمزگان ۱۷

هم‌اکنون فولاد سپاهان با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد. سنگ‌آهن بافق و استقلال تهران با چهار امتیاز و یک بازی کمتر در رده‌های دوم و سوم ایستادند و نفت و گاز گچساران هم با همین امتیاز به رده چهارم جدول رفت.

زاگرس جنوبی با نخستین برد خود ۲ امتیازی شد و در رده پنجم جدول قرار گرفت. نامی‌نو اصفهان، آذرخش هرمزگان و کسری گرمدره هم در رده‌های بعدی جای دارند.