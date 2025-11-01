پخش زنده
امروز: -
تیم سپاهان با برتری در حساسترین بازی هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان به تنهایی در صدر قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، هفته سوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان ایران، با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید که طی آن سپاهان، بافق، استقلال و زاگرس جنوبی مقابل حریفان خود به براری رسیدند.
نتایج کامل هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان:
استقلال تهران ۲۷ - کسری گرمدره ۱۸
فولاد مبارکه سپاهان ۲۷ - نفت و گاز گچساران ۲۲
سنگآهن بافق ۳۳ - نامی نو اصفهان ۲۱
زاگرس جنوبی کازرون ۳۰ - آذرخش هرمزگان ۱۷
هماکنون فولاد سپاهان با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد. سنگآهن بافق و استقلال تهران با چهار امتیاز و یک بازی کمتر در ردههای دوم و سوم ایستادند و نفت و گاز گچساران هم با همین امتیاز به رده چهارم جدول رفت.
زاگرس جنوبی با نخستین برد خود ۲ امتیازی شد و در رده پنجم جدول قرار گرفت. نامینو اصفهان، آذرخش هرمزگان و کسری گرمدره هم در ردههای بعدی جای دارند.